وصول الموسيقار العالمي ياني إلى مصر استعدادًا لحفله بالساحل الشمالي

وكتبت الصفحة عبر منشور لها "وصول الموسيقار العالمي ياني على رحلة مصر للطيران القادمة من بيروت إلي القاهرة لإحياء حفل كبير بعد غدًا 26 يوليو بالساحل الشمالي".