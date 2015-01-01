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وصول الموسيقار العالمي ياني إلى مصر استعدادًا لحفله بالساحل الشمالي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:35 م
وصول الموسيقار العالمي ياني إلى مصر استعدادًا لحفله بالساحل الشمالي
ياني
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أعلنت الصفحة الرسمية لطيران مصر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصول الموسيقار العالمي ياني.

وكتبت الصفحة عبر منشور لها "وصول الموسيقار العالمي ياني على رحلة مصر للطيران القادمة من بيروت إلي القاهرة لإحياء حفل كبير بعد غدًا 26 يوليو بالساحل الشمالي".

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