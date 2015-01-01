"التموين" تطمئن المواطنين بشأن احتياطيات البلاد من السلع الاستراتيجية

بعثت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برسالة طمأنة للمواطنين، بشأن احتياطيات البلاد من السلع الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه تكفي ما بين 4 إلى 7 شهور.





وأوضحت التموين، أن احتياطيات البلاد من القمح تكفى لمدة تزيد عن 4 أشهر، والسكر يكفى لمدة تزيد عن 7 أشهر.





وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مصر لديها رصيد كافي من كافة السلع الغذائية الأساسية، وزيت الطعام رصيده 3.3 طن وجميعها أرصدة كافية لتلبية احتياجات البلاد خلال الفترة القادمة من السلع الغذائية الأساسية.





وانتهت التموين، من توريد موسم القمح المحلي عن عام 2019، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.





وأضافت، أنه تم استقبال كمية قدرها ٣.٢٧١ مليون طن قمح محلي من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك من خلال الجهات التسويقية الرئيسية وهي (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري).