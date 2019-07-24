كورة ON LINE: مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر (جول أزارو) الأهلي بطل الدوري كورة ستار رابط ماتش الاهلي AHLY TV

شاهد بث مباشر KORA LIVE لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز اليوم الأربعاء 24-7-2019، مشاهدة مباريات الدوري اليوم KORA STAR، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة EGYPTIAN LEAGUE.





البث المباشر – كورة أونلاين مشاهدة مباريات الدوري الممتاز علي KORA TODAY، حيث يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 69 نقطة، ويحتاج المارد الأحمر للفوز على المقاولون في مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث لحسم لقب الدوري الممتاز للمرة 41 في تاريخه، شاهد بث مباشر YALLA SHOOT مباراة الأهلي اليوم.





شاهد بث مباشر كورة ستار مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم، مشاهدة مباراة الدوري الممتاز علي كورة لايف، شاهد مباراة الأهلي بقيادة "لاسارتي" بث مباشر YALLA SHOOT، وستقام مباراة الأهلي ضد المقاولون على أرضية ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، تابع لايف المواجهة الحاسمة بين الأهلي والمقاولون SHAHID LIVE.





كورة لايف – بث مباشر KORA ONLINE مباراة الأهلي والمقاولون العرب والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعة البث التليفزيوني للمواجهة المرتقبة بين الاهلي والمقاولون على قنوات ON SPORT، TIME SPORT، NILE SPORT، كما يمكن متابعة بث مباشر لمباراة الأهلي من خلال روابط البث المتوفرة عبر موقعنا YALLA LIVE.



