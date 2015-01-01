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طنطا يفوز علي قحافة بسباعية وديا

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:31 م
طنطا يفوز علي قحافة بسباعية وديا
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سارة سالم
 
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حقق فريق طنطا الرياضي بقيادة أيمن المزين المدير الفني، الفوز علي نظيره قحافة بسباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم علي ملعب تربية رياضية بجامعة طنطا.

انتهي الشوط الأول بتقدم طنطا بهدفين دون رد عن طريق مصطفي أمين، ومحمد العشري، ثم أضاف طنطا خماسية في الشوط الثاني عن طريق كل من حسين رمضان، ومحمد أبو شعيشع، ومحمد الشاذلي، وضيوف السنغالي، وأحمد فهمي، لينتهي اللقاء بفوز طنطا بنتيجة 7/0.

ويستعد طنطا للدوري الممتاز من خلال فترة إعداد، بدأها علي ملعب تربية رياضية وخاض مباراتين وديتين مع فريق المطاحن قحافة، ومن المقرر أن يسافر الفريق يوم الإثنين المقبل لخوض معسكر خارجي علي ملعب تربية يتخلله 4 مباريات ودية.

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