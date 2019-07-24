Zamalek gool مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر TV SPORT لايف الاسطورة مشاهدة الزمالك الان kora star live

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء 24-7-2019 بث مباشر عبر رابط كورة ستار kora star ، حيث يستضيف استاد بتروسبورت مباراة الديربي بين فريقي الزمالك والإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018-2019.









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من المقرر أن تنطلق أحداث المباراة النارية بين الفارس الأبيض والدراويش، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.









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سوف يغيب عن مباراة الزمالك في مواجهته أمام الإسماعيلي متوسط الميدان يوسف أوباما، وجاء ذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، إثر أزمته مع محمود الجزار، لاعب الجونة فى المباراة السابقة، بالإضافة إلى الحارس محمود جنش للإصابة، وسيبدأ الزمالك بتشكيل مكون من: عمر صلاح، عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز، طارق حامد - محمود عبد العزيز، حميد أحداد - أحمد مدبولي - أحمد سيد زيزو، خالد بوطيب.









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وعلى الجانب الآخر، سيفتقد فريق الإسماعيلي في مباراته ضد الفارس الأبيض 4 لاعبين من القوام الأساسي، وهم محمود متولي ومحمد صادق للإصابة، وأيضًا خرج من القائمة اللاعب كريم بامبو ومحمود نوجا لأسباب إدارية بينه وبين مجلس الإدارة، وعلى ذلك سيبدأ الدراويش بتشكيل مكون من: محمد فوزي، إسامة إبراهيم - محمد هاشم - باهر المحمدي - أحمد أيمن، محمد الدرف - عماد حمدي، عبدالرحمن مجدي - محمد بيومي - وجيه عبدالحكيم، بينسون شيلونجو.



