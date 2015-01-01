عضو تنسيقية الأحزاب يكشف أهداف مؤتمرات الشباب
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:27 م
أمنية فوزي
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قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهدف الأسمى من مؤتمرات الشباب هو وجود ممارسات سياسية تساعد الدولة المصرية على عملية البناء.
وأضاف "مقلد"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، أن الهدف الثاني هو البعد عن فكرة الممارسات السياسية القائمة على فكر المزايدة وتخوين الآخر.
وتابع أن مؤتمرات الشباب تعمل على توظيف الاختلاف في إثراء الحياة السياسية المصرية.
وأضاف "مقلد"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، أن الهدف الثاني هو البعد عن فكرة الممارسات السياسية القائمة على فكر المزايدة وتخوين الآخر.
وتابع أن مؤتمرات الشباب تعمل على توظيف الاختلاف في إثراء الحياة السياسية المصرية.
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