يلاشوت الجديد بلس| مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي yalla shoot بث مباشر zamalek tv الزمالك ضد الاسماعيلي اليوم

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر يلا شوت بلس، اليوم في مواجهة من العيار الثقيل ، ويسعى الزمالك للفوز بالمباراة لضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والأبقاء على امل التتويج بالدوري في حال تعادل أو خسارة الأهلي من المقاولون العرب، وتأجيل الحسم للمباراة الأخيرة في الدوري الممتاز موسم 2018/2019.









موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقله لها

تقام مباراة الزمالك والاسماعيلي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة اون سبورت وقناة نايل سبورت ويمكنكم متابعة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر.









تشكيل الزمالك لمباراة الاسماعيلي

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع : عبدالله جمعة, محمود حمدي ، محمود علاء ، حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي ، محمد ابراهيم، ابراهيم حسن ، ايمن حفني

خط الهجوم : عمر السعيد









مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر كورة ستار

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