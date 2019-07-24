الأهلي بطل الدوري.. رابط TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب YALLA AHLY يلا شوت ماتش الاهلي NOW

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم الأربعاء الموافق 24-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019 .





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من المقرر أن تنطلق أحداث المباراة القوية بين الأهلي والمقاولون، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءًا يتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.





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ويمكنكم مشاهدة أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب، من خلال البث الفضائي لقناة أون سبورت on sport ، فضلا عن البث الأرضي والفضائي لقناة نايل سبورت nile sport ، علاوة على روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي.





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من المتوقع أن يبدأ فريق الأهلي بقيادة مدربه مارتن لاسارتي بتشكبل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي، خط الوسط الدفاعي: حسام عاشور - عمرو السولية، مركز صناعة اللعب: وليد سليمان - صالح جمعة - أجاي، خط الهجوم: وليد أزارو.





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على الجانب الآخر يتوقع أن يبدأ عماد النحاس مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: حسن الشامي - إبراهيم صالح - محمد سمير - أمير عابد، الوسط الدفاعي: محمد سوستة - فادي نجاح، الوسط الهجومي: محمد طلعت - لويس إدوارد - محمد مجلي،الهجوم الصريح: يوسف الجزيري.



