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رئيس الطاقة باتحاد الصناعات: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز وبدأت في التصدير

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:24 م
رئيس الطاقة باتحاد الصناعات: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز وبدأت في التصدير
محمد سعدالدين
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داليا الحسين
 
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قال محمد سعدالدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصري إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز وبدأت في التصدير.

وأوضح " سعدالدين "، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن وجود ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وأمريكا في منتدى شرق المتوسط للغاز دعم لمصر.

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية إلى أن الدول المشاركة في المنتدى دول واعدة في إنتاج خام الغاز، كاشفا أن مصر لديها 200 تريليون قدم غاز احتياطي يعادل 6 أضعاف حقل ظهر.
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