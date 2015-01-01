حملة أمنية لإزالة التعديات على أملاك الري بالدقهلية (صور)

نفذت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية إستهدفت إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وزارة الرى بنطاق مركز المنصورة.





ترأس الحملة العميد خالد الزينى رئيس مركز شرطة المنصورة، المهندسة سوسن مجاهد رئيس حى مركز ومدينة المنصورة، هانى سليمان نائب رئيس الحى، وقوة أمنية من مركز الشرطة وموظفى الإشغالات والتعديات ومسؤلى حماية الأرض الزراعية.





وتمكنت الحملة من إزالة 29 حالة تعدى على مساحة 7157 متر، منهم 20 حالة على الأرض الزراعية بمساحة 6300 متر و9 حالات على أملاك وزارة الرى بمساحة 857 متر بدائرة المركز.

وأكدت سوسن مجاهد رئيس حى مركز ومدينة المنصورة على إستمرار الحملات للقضاء على التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.



