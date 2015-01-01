مدير تعليم الإسماعيلية: العمل الميداني عنوان النجاح

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مدراء ووكلاء الإدارات التعليمية عقب اعلان حركة التغيرات الجديدة والتى تمت تعيين عدد من القيادات الجديدة من مدراء ووكلاء الإدارات التعليمة المختلفة في حضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية، واسماعيل محسن مدير عام التعليم العام.





وأكد الدكتور خالد خلف أن العمل خلال المرحلة القادمة يتطلب وضع خطة عمل واضحة تتضمن آليات تطوير منظومة التعليم داخل الإدارة الي جانب الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد من خلال تقديم تقارير لبحث سد العجز في مراحل التعليم المختلفة بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة لطلاب المدارس الي جانب الاستعداد لمنظومة الصفوف الأولي وتفعيل استخدام التابلت التعليمي لطلاب الصف الأول الثانوى العام.



