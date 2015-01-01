"إينرجي" تنعي والدة يسرا.. ووليد مصطفى: ندعو أن يسكنها فسيح جناته
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:35 م
الفجر الفني
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نعى راديو "إينرجي" والدة الفنانة يسرا، والتي وافتها المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، ونشر "إينرجي" على صفحته الرسمية صورة ليسرا برفقة والدتها، معلقا "رحمها الله وألهم الفنانة يسرا وأهلها وذويها الصبر والسلوان".
وقال الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة راديو "إينرجي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "اصحى بإينرجي" مع وائل منصور وسارة المنذر إن يسرا فقدت أغلى شخص يمكن أن يفقده الإنسان في حياته وهي الأم "والقريبين من يسرا عارفين والدتها إيه عندها، فقدت السند والحضن والرعاية خصوصا وإن والدها متوفي منذ مدة طويلة".
وحكى مصطفى كواليس الأيام الأخيرة في حياة والدة يسرا، قائلا إن الأطباء قالوا إنها مسألة وقت، لكن الجميع كان لديه الأمل في شفاءها.
وأوضح أن يسرا كفنانة، هي مصدر فخر لجميع المصريين، وأنهم يفتخرون بها كلما سافروا أي مهرجان أو مناسبة دولية، أما على المستوى الشخصي فشدد أنها "صاحبة وأخت وجدعة وراجل وبتقف مع صحابها وقت المحنة، ودايما موجودة جنبنا، وكانت موجودة لما مريت بأزمة.
واختتم مصطفى تصريحاته "ندعو أن يسكن الله والدتها فسيح جناته".
يذكر أن الفنانة يسرا من أقرب أصدقاء وليد مصطفى وزوجته الفنانة كارول سماحة، حيث تحرص على التواجد في المناسبات العائلية إلى جانب وليد وكارول.
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