منظمة خريجي الأزهر تحتفل بختام الدورة التدريبية الخامسة لأئمة ليبيا

احتفلت اليوم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بختام الدورة العلمية التدريبية الخامسة لعدد 50 إماماً وداعية وخطيب من دولة ليبيا الشقيقة وذلك بمقر ها بالقاهرة ، والتى استمرت لمدة أسبوعين خلال الشهر الجاري .





أكد الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى خلال كلمته بالحفل أن هذا اليوم من تخريج أئمة وخطباء العالم الإسلامى المتدربون بمقر المنظمة يمثل له فرحة كبيرة لتوسمه فهؤلاء المتدربون الخير وحملهم لرسالة الأزهر الوسطية النقية التى تبعد كل البعد عن التطرف والغلو والارهاب ، ولا سيما أن العالم كله الآن يعانى من الضبابية والسواد التى انتشرت على ايدى دعاة الدين من المتطرفين .





من جانبهم قدم أئمة ليبيا جزيل الشكر والعرفان للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر والقائمين عليها على مثل تلك الدورات التدريبية التى تسهم في تأهيلهم وإعدادهم ليكونوا خير سفراء للإسلام.



