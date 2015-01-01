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البنك المركزي: صندوق النقد الدولي يستعد لصرف ملياري دولار لمصر

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:19 م
البنك المركزي: صندوق النقد الدولي يستعد لصرف ملياري دولار لمصر
البنك المركزي المصري
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الفجر الاقتصادي
 
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قال البنك المركزي  يوم الأربعاء، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي صوت لصالح صرف شريحة الملياري دولار الأخيرة من قرض حجمه 12 مليار دولار لمصر.

كانت مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج إصلاح في 2016. وشملت إجراءات الاتفاق خفضا حادا لقيمة الجنيه وتقليصا عميقا لدعم الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة.
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