خبير اقتصادي يكشف عن حجم أموال التأمينات الاجتماعية

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قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي والتنمية الاقتصادية، إن حجم أموال التأمينات الاجتماعية يقدر بـ842 مليار جنيه، وهذه الأموال لم تستمر بالشكل الأمثل، ولم تحقق أي زيادة في فرص العمل، أو زيادة حقيقية في دخل أصحاب المعاشات.



وتابع "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأربعاء، أن عدم استثمار أموال التأمينات الفترة السابقة، يرجع لعدم وجود تشريع شامل للتأمينات الاجتماعية، يشمل كافة قوانين التأمينات التي صدرت على مدى الـ60 عامًا الماضية.



ولفت إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد عالج الكثير من الأخطاء التي كانت موجودة في القوانين السابقة، خاصة أن هذا القانون سيسمح لهيئة التأمينات بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية.

