محافظ الإسماعيلية يوجه بحصر جميع الجمعيات الأهلية الغير مفعلة



كما أكد محافظ الإسماعيلية على التزام جميع الجمعيات بإتباع ما تقضتى به لائحة النظام الأساسى ولائحتة الداخلية لها سواء من النواحى المادية أو الإدارية وتنفيذ المشروعات طبقا للتوجيهات والشروط التى تقررها الإدارات العامة والفنية بالوزارة ومديرية التضامن الاجتماعي.



يأتي ذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن حتمية تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لخدمة المجتمع والتنمية والتزامها بقانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية وبناءا على قرارات وزيرة التضامن الاجتماعى.



أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية توجيهات الى مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بسرعة اعداد تقرير تفصيلى يتضمن حصر جميع الجمعيات الأهلية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتحديد جميع الجمعيات الغير مفعلة وذلك تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحل وتصفية جميع الجمعيات الغير مفعلة والتى ليس لها أى نشاط فى مجال خدمة وتنمية المجتمع والإبقاء فقط على الجمعيات ذات النفع العام وتوفيق الأوضاع القانونية للجمعيات.