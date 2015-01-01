ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقلد: منتديات الشباب ساعدت في تقارب الأحزاب المختلفة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:16 م
مقلد: منتديات الشباب ساعدت في تقارب الأحزاب المختلفة
أحمد مقلد
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
هنأ أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن ثورة يوليو حققت الاستقلال الوطني.

وأشار "مقلد"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن منتديات الشباب ساعدت في تقارب الأحزاب المختلفة، وجعلت هناك دولاب عمل مشترك.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه كان هناك تخوفات بين شباب الأحزاب، وكان هناك حالة تشكك، متابعًا: "مؤتمرات الشباب وضعت شكلًا جديدًا من أشكال الممارسات السياسية، وقمنا بعمل من خلال آلية واضحة بعيدة عن المزايدات، ووظفنا حالة الاحتلاف للخروج بعمل جمعي".
Advertisements
المزيد عن: مؤتمرات الشباب توك شو أخبار مصر أحمد مقلد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
المقاولون
الزمالك
-
x
20:00
-
الإسماعيلي