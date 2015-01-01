مقلد: منتديات الشباب ساعدت في تقارب الأحزاب المختلفة
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:16 م
أمنية فوزي
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هنأ أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن ثورة يوليو حققت الاستقلال الوطني.
وأشار "مقلد"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن منتديات الشباب ساعدت في تقارب الأحزاب المختلفة، وجعلت هناك دولاب عمل مشترك.
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه كان هناك تخوفات بين شباب الأحزاب، وكان هناك حالة تشكك، متابعًا: "مؤتمرات الشباب وضعت شكلًا جديدًا من أشكال الممارسات السياسية، وقمنا بعمل من خلال آلية واضحة بعيدة عن المزايدات، ووظفنا حالة الاحتلاف للخروج بعمل جمعي".
وأشار "مقلد"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن منتديات الشباب ساعدت في تقارب الأحزاب المختلفة، وجعلت هناك دولاب عمل مشترك.
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه كان هناك تخوفات بين شباب الأحزاب، وكان هناك حالة تشكك، متابعًا: "مؤتمرات الشباب وضعت شكلًا جديدًا من أشكال الممارسات السياسية، وقمنا بعمل من خلال آلية واضحة بعيدة عن المزايدات، ووظفنا حالة الاحتلاف للخروج بعمل جمعي".
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