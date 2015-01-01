كورة لايف AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر Yalla shoot رابط ماتش الاهلي كورة ستار yalla goal

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت بلس اليوم الأربعاء ضمن مبارايات الدوري المصري الممتاز موسم 2018/2019، ويسعى النادي الأهلي للفوز بالمباراة لضمان فوزه ببطولة الدوري المصري لهذا العام وعد الانتظار لمواجهة الزمالك التي تقام في الاسبوع الاخير من الدوري.





موعد مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الاهلي والمقاولن في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة اون سبورت وقناة نايل سبورت، مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر كول كورة جودة عالية بدون تقطيع .





تشكيل الأهلي لمباراة المقاولون

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني، ايمن اشرف ، ياسر ابراهيم ، على معلول

خط الوسط : عمرو السولية ، حسام عاشور ، رمضان صبحي ، حسين الشحات ، وليد سليمان

خط الهجوم : وليد أزارو





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