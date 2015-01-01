6 نجوم من العيار الثقيل على طاولة ريال مدريد لتعويض أسينسيو

أصيبت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، بحالة من الحزن بعدما تعرض لاعب الفريق ماركو أسينسيو للإصابة في الرباط الصليبي وذلك خلال مشاركته أمام آرسنال بالمباراة الودية التي أقيمت بينهما بالكأس الدولية للأبطال صباح اليوم الأربعاء.





وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن إصابة ماركو أسينسيو ستجعل نادي ريال مدريد يضطر للدخول في فترة الميركاتو مجدداً وشراء بديله.





وأشار الموقع الإسباني إلى قائمة من 6 لاعبين في نفس مركزه يمكن للريال التعاقد مع أحدهم لتعويض فترة غياب أسينسيو المصاب بالرباط الصليبي.





ويتصدر الفرنسي أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد قائمة "بدلاء أسينسيو" وكذلك البرازيلي ريتشاليسون نجم ايفرتون الإنجليزي وميكيل أويارزبال لاعب ريال سوسيداد.





كما يتواجد بالقائمة كينجسلي كومان نجم بايرن ميونيخ الألماني، وهيرفينج لوزانو نجم أيندهوفن الهولندي وجونزالو جويديس نجم فالنسيا الاسباني.