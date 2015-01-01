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نادر سعد: إنشاء بوابة العمرة الإلكترونية لحماية المصريين من عمليات النصب

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:12 م
نادر سعد: إنشاء بوابة العمرة الإلكترونية لحماية المصريين من عمليات النصب
المستشار نادر سعد
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كساب أحمد
 
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق اليوم، على إنشاء مشروع بوابة العمرة الإلكترونية، لحماية المعتمرين المصريين من أي عمليات نصب.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن مجلس الوزراء سيجتمع في مدينة العلمين الجديدة بشكل دوري في فصل الصيف، موضحًا أن اجتماعات مجلس الوزراء، ستستمر حتى نهاية شهر أغسطس في العلمين، وبداية من سبتمبر ستعود الاجتماعات مجددًا في القاهرة، لكن هذا لا يمنع إعداد اجتماعات لمجلس الوزراء في مدينة العلمين خلال فصل الشتاء.

وأضاف أن مدينة العمين مدينة متكاملة ستعمل على مدار العام، وليس خلال فصل الصيف فقط، لافتَا إلى أن مساحة مدينة العلمين 50 الف فدان، وهي بذلك 5 أمثال مدينة الشيخ زايد، وتستهدف الحكومة جذب 3 مليون نسمة في هذه المدنية خلال العقد المقبل.
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