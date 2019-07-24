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عاجل.. محتجون يعترضون موكب جونسون أثناء ذهابه إلى قصر "باكينغهام" (فيديو)

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:49 م
عاجل.. محتجون يعترضون موكب جونسون أثناء ذهابه إلى قصر باكينغهام (فيديو)
مشهد من الاعتراض
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أحمد مرعي
 
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اعترض محتجون موكب رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، أثناء ذهابه إلى قصر "باكينغهام" للقاء ملكة بريطانيا.

كان بوريس جونسون، قد تولى اليوم الأربعاء منصب رئيس وزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماي، بعد الانتخابات التي جرت داخل الحزب الاثنين.

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