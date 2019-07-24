عاجل.. محتجون يعترضون موكب جونسون أثناء ذهابه إلى قصر "باكينغهام" (فيديو)

محتجون





محتجون يعترضون موكب رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس #جونسون أثناء ذهابه إلى قصر "باكينغهام" للقاء ملكة بريطانيا pic.twitter.com/xpAQWKlSxM — الدروازة نيوز | Derwaza News (@DerwazaNews) July 24, 2019

اعترضموكب رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، أثناء ذهابه إلى قصر "باكينغهام" للقاء ملكة بريطانيا.كان بوريس جونسون، قد تولى اليوم الأربعاء منصب رئيس وزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماي، بعد الانتخابات التي جرت داخل الحزب الاثنين.