إختيار ياسر مصطفى مديرا لمعهد بحوث البترول لمدة أربع سنوات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1773 لسنة 2019، بتعيين الدكتور ياسر مصطفى رئيساً لمعهد بحوث البترول المصري، وذلك لمدة 4 سنوات، بدءا من 21 يوليو الجاري.





وقد أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى قرارا منذ 6 أشهر بتكليف دكتور ياسر قائما بأعمال مدير المعهد لحين صدور قرار تعيينه، وهو من مواليد محافظة القاهرة عام 1964 ،حيث تخرج من كلية العلوم جامعة القاهرة عام 1985 وحصل على ماجستير الكيمياء العضوية عام 1990 ومنح الدكتوراة في فلسفة العلوم من جامعة عين شمس عام 1995 .





وقد بدأت رحلة "مصطفى" الوظيفية بمعهد بحوث البترول المصري حيث شغل عدة مناصب بالمعهد وتدرج بها آخرها نائب مدير معهد بحوث البترول المصري، كما تولى منصب مدير المعامل المركزىة بالمعهد وكذلك مدير الجودة، وخلال مسيرته العلمية داخل المعهد قام بنشر 82 ورقة بحثية، وأشرف علي 40 رسالة ما بين الماجستير والدكتوراة، وكذلك ساهم في تأليف ثلاثة كتب ، كما مثل المعهد فى العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية سواء بالرئاسة او عضوية لجان التحيكم او الاشتراك باوراق بحثية.





كما حصل علي خمس براءات اختراع خلال مسيرته العلمية، كما أنه يحتفظ بعضوية مجلس إدارة المعهد منذ عام 2011 وحتى الآن، و شغل عدة مناصب حاليا داخل المعهد منها مقرر لجنة العلاقات العلمية منذ عام 2010، وعضوية اللجنة العلمية بالمعهد منذ عام 2010 ، وكذلك يشغل عضوية لجنة لوظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالمعهد منذ عام 2015،إضافة لعضويته بلجنة شئون العاملين بالمعهد منذ عام 2015.