توجيه للبنوك بإعادة تنشيط حسابات أفراد القبائل النازحة

شرعت مؤسسة النقد العربي السعودي في تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، المتضمنة تمكين البنوك من إعادة تنشيط حسابات أفراد القبائل النازحة، مع إمكانية السحب.

وأبغلت مؤسسة النقد جميع البنوك بالبدء في إعادة تنشيط الحسابات للقبائل النازحة وقبائل الربع الخالي، استنادًا إلى قواعد فتح الحسابات لهؤلاء الأشخاص المقيمين بالمملكة، على أن تحصل البنوك على وثيقة الإقامة.

وشددت "مؤسسة النقد السعودية"، بحسب المصادر على ضرورة تمكين المذكورين التي ترد إلى حساباتهم المصرفية رواتب شهرية نظير أعمالهم من جهات حكومية، من إجراء كافة العمليات البنكية بحساباتهم.

وسمحت مؤسسة النقد بالسحب والإيداع فقط بشكل شهري، لمن يرد إلى حسابه إعانة حكومية أو يعمل بالقطاع الخاص.



