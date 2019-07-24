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موعد مباراة ريال مدريد وروما

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 06:01 م
موعد مباراة ريال مدريد وروما
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علاء خليف
 
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يواجه نادي ريال مدريد الاسباني نظيره روما الإيطالي في مباراة ودية ضمن استعدادات الناديين للموسم الكروي الجديد 2019-2020، والذي ينطلق في أغسطس المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن ريال مدريد سيواجه روما يوم 11 أغسطس المقبل على استاد "أوليمبيكو" معقل نادي العاصمة الإيطالية.

وأشارت الصحيفة الاسبانية إلي أن مواجهة روما ستكون السابعة في الجولة الصيفية لريال مدريد، بعد مباريات كأس الأبطال الدولية الثلاثة ، ومبارتين في كأس أودي الودية ، ومباراة ودية ضد ريد بول سالزبورج.

وينطلق الدوري الاسباني يوم 16 أغسطس المقبل، بينما يبدأ الدوري الإيطالي يوم 24 من نفس الشهر.

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