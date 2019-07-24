جامعه المنيا تعلن تنظيم دورات بمركز التدريب على الحرف



وأوضح الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه الدورات ستنظم في العديد من المجالات منها تصنيع الإكسسوار، وتعليم التريكو دون أبر، والأوفر لوك، وماكينة الخياطة، والمفروشات، ومكملات الزي المطبوعة، ونسيج الخرز بالإضافة إلى التوشيه بالخرز، واشغال الجلود الطبيعية، والنسيج اليدوي الزخرفي، وإنتاج مشروعات صغيرة، وتستهدف هذه الورش طلاب الجامعة وأفراد المجتمع الخارجي، لافتًا إلى أن هذه الدورات ستكون بأسعار رمزية للراغبين في اجتيازها من أجل تأهيلهم لإقتصاديات سوق العمل وإستحداث إتجاهات جديدة فى تعليم الحرف الذاتية لتلبية متطلبات المجتمع المعاصر.

صرح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا عن استعداد مركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بجامعة المنيا لتنظيم دورات تدربية جديدة خلال صيف هذا العام وذلك في تسع مجالات متنوعة استكمالًا لدور المركز الذي يُقوم به منذ نشأته؛ اسهامًا من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للحفاظ على الحرف التقليدية وتنميتها والصناعات الإبداعية والمشروعات الصغيرة.