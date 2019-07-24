جامعة الفيوم تستقبل بعثة الفريق الكيني لرياضة التايكوندو

Advertisements

استقبل الإستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ظهر اليوم الأربعاء بعثة الفريق الكينى لرياضة التايكوندو برئاسه السيد لينيوس ماريجو جيرالد رئيس البعثة ولاعبى الفريق الكينى لرياضة التايكوندو وعدد من الإداريين المرافقين للبعثة.



رافق بعثة الفريق الكينى لرياضة التايكوندواللواء أحمد فولى رئيس الإتحاد الإفريقى ونائب رئيس الإتحاد الدولى لرياضة التايكوندو والعقيد عادل سرور رئيس منطقة الاسكندريه لرياضه التايكوندو والاستاذ الدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم والمستشار محمد مصطفى عضو الإتحاد المصرى لرياضة التايكوندو والمستشار القانونى للإتحاد الإفريقى للتايكوندو والدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم.



رحب أشرف عبد الحفيظ رحيل بالوفد وأكد على أهمية تبادل الزيارات الرياضية بين الإتحادات الرياضية والمؤسسات التعليمية والجامعة بشكل خاص.



من جانبة أشاد السيد لينيوس بالحفاوه الشديدة التى أستقبلت بها البعثة بالجامعة متمنيا زيادة التعاون بين الجامعة والإتحاد الكينى للتايكوندو.



وأكد اللواء أحمد فولى أن زيارة البعثة تأتى فى إطار برنامج الزيارات بين الإتحادات المختلفة للتايكوندو ودول القارة الإفريقية.



وصرح الدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة بأنة سيتم إقامة مباراة ودية بين المنتخب الكينى للتايكوندو وفريق محافظة الفيوم عصر اليوم فى الصالة المغطاه بنادى قارون.



فى نهاية اللقاء قام اللواء أحمد فولى بإهداء درع الإتحاد الإفريقى لرياضة التايكوندو لجامعة الفيوم.



