إرشادات الدفاع المدني للحجاج حول استخدام الكهرباء

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الإرشادات التعريفية الخاصة باستخدام الكهرباء لحجاج موسم 1440هـ.

وأوضحت أنه يجب الحرص على استخدام الأجهزة الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس، وعدم لمس تلك الأجهزة بأيدٍ مبتلة، وعدم تحميل التوصيلات الكهربائية أكثر من طاقتها.

كما تضمنت الإرشادات، عدم استخدام التوصيلات الرديئة، و فصل الأجهزة عن التيار الكهربائي بعد الانتهاء من استخدامها؛ لتجنّب حدوث حرائق ناجمة عن انفجار تلك الأجهزة والتوصيلات.