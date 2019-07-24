ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 24/7/2019

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 06:00 م
نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 24/7/2019
الفجر الاقتصادي
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 24/7/2019.

عقدت اللجنة الثلاثية المعنية بضريبة البورصة، عدة جلسات مكثفة خلال الفترة الماضية للانتهاء من المقترح المقدم من الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA – ذلك تمهيداً للعرض على وزير المالية.

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع  كونستا نتينوس هادزيداكيس وزير الطاقة والبيئة اليوناني تفعيل ودعم التعاون الثنائى بين البلدين.

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، البدء فى توفير منافذ جديدة "كرافانات"، يتم من خلالها تحصيل الضريبة العقارية فى الأماكن ذات الطابع الموسمى التى تبعد عن "المأموريات".

أسفرت جهود مكاتب التمثل التجاري المصري في الخارج على مدار الأسبوع المنصرم عن توفير 13 فرصة تصديرية في قطاعات تصديرية مختلفة أبرزها الصناعات الكيماوية.

أكد المشاركون في ختام فعاليات الملتقى المصرفي العربي اليوم على ضرورة توسع البنوك العربية في أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم توقيع اتفاقية مع مسئولى 8 بنوك صينية، للحصول على الشريحة الثانية من تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الاتفاق على الشريحة الثالثة.
Advertisements
المزيد عن: وزارة البترول نشرة أخبار الفجر الاقتصادي العاصمة الادارية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
المقاولون
الزمالك
-
x
20:00
-
الإسماعيلي