نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 24/7/2019
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 06:00 م
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 24/7/2019.
عقدت اللجنة الثلاثية المعنية بضريبة البورصة، عدة جلسات مكثفة خلال الفترة الماضية للانتهاء من المقترح المقدم من الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA – ذلك تمهيداً للعرض على وزير المالية.
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع كونستا نتينوس هادزيداكيس وزير الطاقة والبيئة اليوناني تفعيل ودعم التعاون الثنائى بين البلدين.
أكدت وزارة المالية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، البدء فى توفير منافذ جديدة "كرافانات"، يتم من خلالها تحصيل الضريبة العقارية فى الأماكن ذات الطابع الموسمى التى تبعد عن "المأموريات".
أسفرت جهود مكاتب التمثل التجاري المصري في الخارج على مدار الأسبوع المنصرم عن توفير 13 فرصة تصديرية في قطاعات تصديرية مختلفة أبرزها الصناعات الكيماوية.
أكد المشاركون في ختام فعاليات الملتقى المصرفي العربي اليوم على ضرورة توسع البنوك العربية في أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم توقيع اتفاقية مع مسئولى 8 بنوك صينية، للحصول على الشريحة الثانية من تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الاتفاق على الشريحة الثالثة.
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