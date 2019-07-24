حقيقة رحيل بلعمري عن الشباب

أشارت تقارير صحفية إلى موقف إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، من رحيل الجزائري جمال بلعمري، مدافع الفريق، خاصةً بعد تألقه مع منتخب بلاده مؤخراً.

وكشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، وفقاً لمصدر مقرب من إدارة الشباب، أن مسؤولي إدارة الشباب ترفض التحدث عن عروض بلعمري، مؤكدا أنهم قاموا بتوثيق عقد اللاعب حتى 2022 المقبل.





وقال المصدر في تصريحاته للصحيفة السعودية قائلاً: "الإدارة تثق بأن بلعمري لن ينظر لأي عروض خارجية، نظراً لارتياحه ورغبته الكبيرة في اللعب مع الشباب".





وتابع: "وهو لاعب مميز ودائماً عند كلمته ولن يتأثر بأي شائعات أو مغريات، وسيكون قائداً للفريق الشبابي حتى نهاية عقده".





وانضم بلعمري صاحب الـ29 عاماً لصفوف الشباب، في يوليو 2016 الماضي قادماً من وفاق سطيف الجزائري، ويمتد عقده حتى عام 2022 المقبل.





وتوّج بلعمري مع منتخب بلاده الجزائر، بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2019 والتي أقيمت في مصر، بعد التغلب على منتخب السنغال.