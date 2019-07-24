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دراسة: تناول السمك 3 مرات فى الأسبوع يقلل من خطر السرطان

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:54 م
دراسة: تناول السمك 3 مرات فى الأسبوع يقلل من خطر السرطان
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خاطر عبادة
 
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تشير الأبحاث إلى أن تناول السمك ثلاث مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ووجدت دراسة جديدة نشرت اليوم، أن أولئك الذين يأكلون السمك 3 مرات أو أكثر، هم أقل عرضة بنسبة 12 في المائة للإصابة بالمرض من أولئك الذين يتناولونه مرة واحدة فقط.

وينطبق هذا الاكتشاف على جميع أنواع الأسماك، لكن أولئك الذين يتناولون أصناف الزيت فقط، مثل السلمون أو الماكريل، يقلل لديهم خطر الإصابة بنسبة 10 في المائة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"،، يزعم الباحثون أن السمك يحتوي على أحماض دهنية يعتقد أنها تقلل الالتهابات في الجسم.

وتشير الدراسات السابقة إلى أن الالتهاب قد يسبب السرطان عن طريق إتلاف الحمض النووي، وتنتج العملية الالتهابية أيضًا جزيئات تسمى السيتوكينات، والتي تحفز نمو الأوعية الدموية التي تغذي الورم.
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