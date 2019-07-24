قريبا .. راؤول يتعاون مع نسمة عبد العزيز في "عيشها أحلى"

تعاون الشاعر أحمد حسن راؤول مع الفنانة نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا في كلمات "عيشها أحلى" التي اعلنت عنها نسمة وراؤول عبر صفحات التواصل لديهما .





وقد قامت نسمة بتصويرها على طريقة الفيديو كليب والذي سيطلق في اسرع وقت .





ويذكر ان راؤول ونسمة كانا قد تعاونا سابقا في اغنية "أمي يا نور بيتنا" من ألحان عمرو مصطفى وحققت الاغنية اكثر من ٣٠ مليون مشاهدة .



