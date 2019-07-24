قريبا .. راؤول يتعاون مع نسمة عبد العزيز في "عيشها أحلى"
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:55 م
شيماء عطية
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تعاون الشاعر أحمد حسن راؤول مع الفنانة نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا في كلمات "عيشها أحلى" التي اعلنت عنها نسمة وراؤول عبر صفحات التواصل لديهما .
وقد قامت نسمة بتصويرها على طريقة الفيديو كليب والذي سيطلق في اسرع وقت .
ويذكر ان راؤول ونسمة كانا قد تعاونا سابقا في اغنية "أمي يا نور بيتنا" من ألحان عمرو مصطفى وحققت الاغنية اكثر من ٣٠ مليون مشاهدة .
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