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قريبا .. راؤول يتعاون مع نسمة عبد العزيز في "عيشها أحلى"

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:55 م
قريبا .. راؤول يتعاون مع نسمة عبد العزيز في عيشها أحلى
راؤول يتعاون ونسمة عبد العزيز
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شيماء عطية
 
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تعاون الشاعر أحمد حسن راؤول مع الفنانة نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا في كلمات "عيشها أحلى" التي اعلنت عنها نسمة وراؤول عبر صفحات التواصل لديهما .

وقد قامت نسمة بتصويرها على طريقة الفيديو كليب والذي سيطلق في اسرع وقت .

ويذكر ان راؤول ونسمة كانا قد تعاونا سابقا في اغنية "أمي يا نور بيتنا" من ألحان عمرو مصطفى وحققت الاغنية اكثر من ٣٠ مليون مشاهدة .

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