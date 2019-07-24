ناشئات وادى دجلة للجمباز الإيقاعي تشارك في بطولة بورجاس الدولية في بلغاريا

سافرت لاعبات أندية وادى دجلة للمشاركة في بطولة بورجاس الدولية للجمباز الإيقاعي، والتي تقام في الفترة من 22 إلى 28 من يوليو الجاري بالمعسكر التدريبي للبطولة في بلغاريا.









وتشارك 7 من لاعبات الفريق الدجلاوي في منافسات البطولة للمرحلة العمرية بين 14- 12 سنة، من بينهم اللاعبة لين غلام، عبير رمضان، راوية سليمان، ليال أحمد، رجورية عطوة، ورهيا عمارة، وذلك بحضور نخبة من خبراء اللعبة من روسيا لمتابعة أداء اللاعبات خلال فترة البطولة.



