ناشئات وادى دجلة للجمباز الإيقاعي تشارك في بطولة بورجاس الدولية في بلغاريا
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:52 م
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سافرت لاعبات أندية وادى دجلة للمشاركة في بطولة بورجاس الدولية للجمباز الإيقاعي، والتي تقام في الفترة من 22 إلى 28 من يوليو الجاري بالمعسكر التدريبي للبطولة في بلغاريا.
وتشارك 7 من لاعبات الفريق الدجلاوي في منافسات البطولة للمرحلة العمرية بين 14- 12 سنة، من بينهم اللاعبة لين غلام، عبير رمضان، راوية سليمان، ليال أحمد، رجورية عطوة، ورهيا عمارة، وذلك بحضور نخبة من خبراء اللعبة من روسيا لمتابعة أداء اللاعبات خلال فترة البطولة.
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