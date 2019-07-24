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باريس سان جيرمان يعطي نيمار الفرصة الأخيرة!

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:51 م
باريس سان جيرمان يعطي نيمار الفرصة الأخيرة!
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علاء خليف
 
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منح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهلة أخيرة للاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لحسم مصيره مع الفريق الباريسي، خلال الفترة الحالية، سواء بالرحيل أو الاستمرار في الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان أعطى موعداً لنيمار وأبيه حتى 31 يوليو ، لكي يحّسم موقفه إما الإنتقال أو البقاء في باريس الموسم القادم.

وأكدت التقارير أن إدارة باريس سان جيرمان لن تنّتظر حتى نهاية سوق الإنتقالات لحسم مصير "نيمار".

ويحظي نيمار باهتمام عدد من الأندية للتعاقد معه في مقدمتها ريال مدريد وبرشلونة، ولكن لم يتم حسم الصفقة حتي الآن.
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