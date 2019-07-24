محافظ القليوبية يتفقد مشروع صوامع الغلال والـ 113 عمارة بالخانكة تمهيدا للافتتاح الرئاسي (صور) 

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أجرى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم بجولة تفقدية لمركز ومدينة الخانكة لتفقد مشروع صوامع الغلال ومشروع الاسكان الاقتصادي 113 عمارة بالخانكة تمهيدا لافتتاحهم من قبل رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة.



يرافقه خلال الجولة اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد وطلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة.



وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع صوامع الغلال والتي تم الانتهاء من جميع الاعمال الانشائية لها وتم تشغيلها تجريبيًا وتم استقبال غلال القمح للموسم الماضي.



واستمع المحافظ الي شرح مفصل عن منظومة العمل بالمشروع والتي تدار باحدث تكنولوجيا تنقية الاقماح والحفاظ عليها عن طريق غرفة مركزية تتحكم في المشروع بالكامل حيث تقضي الصوامع على الشون الترابية التى تكاد تهدر نسبة تصل لنصف الكمية من الأقماح على مدار العام.



جدير بالذكر أن المشروع يتكون من 18 صومعة لتخزين الغلال، بسعة إجمالية للمشروع تبلغ 90 ألف طن غلال للموسم، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، حيث تستوعب الصومعة الواحدة 5000 طن قمح.



كما تفقد محافظ القليوبية مشروع ١١٣ عمارة للوقوف على أخر تطورات العمل الانشائية والانتهاء من اعمال رصف الطرق الداخلية بالمشروع تمهيدا لتسليمها للمواطنين خلال أيام.



وشدد محافظ القليوبية خلال الجولة علي سرعة اطلاق الكهرباء بالمشروع وتذليل اي عقبات تعترض تسليم المشروع كما اطمئن المحافظ على التشطيبات والدهانات ومطابقتها للمواصفات مطالبا الحفاظ على الشقق السكنية لحين تسلميها للمواطنين.





كما أعطى تعليمات مشددة بسرعة الانتهاء من الخطة الزمنية لرصف الشوارع التي تؤدي إلى هذه المشاريع القومية وإزالة أي معوقات.



