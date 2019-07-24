عاجل.. رينارد يصدم الأهلي ومنتخب مصر بتصريح ناري
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:48 م
محمد صلاح
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اقترب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد المدرب السابق للمنتخب المغربي من الإعلان عن وجهته القادمة، حيث من المنتظر أن يعلن عن الفريق الذي سيقوم بتدريبه خلال الأيام المقبلة.
وفاجئ رينارد الجميع حيث صرح أنه لن يقوم بتدريب فريق أو منتخب في قارة أفريقيا كما تردد في الآونة الأخيرة حيث تم ربطه بمنتخب مصر وكذلك أيضًا نادي الأـهلي.
وقد نشر المدرب الفرنسي تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عبر حسابه الرسمي جاء نصها كالتالي : من أجل وضع حد فوري للشائعات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، سأعلن في غضون أيام قليلة خياري ولكن يمكنني أن أقول بالفعل كما فعلت قبل بضعة أشهر أنه لن يكون في القارة الأفريقية".
ومعنى ذلك أنه في خلال أيام قليلة سيتم الإفصاح عن وجهة المدرب الفرنسي الكبير هيرفي رينارد التي لن تكون في قارة أفريقيا كما صرح.
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