ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. رينارد يصدم الأهلي ومنتخب مصر بتصريح ناري

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:48 م
عاجل.. رينارد يصدم الأهلي ومنتخب مصر بتصريح ناري
Advertisements
طباعة
محمد صلاح
 
Advertisements

اقترب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد المدرب السابق للمنتخب المغربي من الإعلان عن وجهته القادمة، حيث من المنتظر أن يعلن عن الفريق الذي سيقوم بتدريبه خلال الأيام المقبلة.


 وفاجئ رينارد الجميع حيث صرح أنه لن يقوم بتدريب فريق أو منتخب في قارة أفريقيا كما تردد في الآونة الأخيرة حيث تم ربطه بمنتخب مصر وكذلك أيضًا نادي الأـهلي.


وقد نشر المدرب الفرنسي تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عبر حسابه الرسمي جاء نصها كالتالي : من أجل وضع حد فوري للشائعات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، سأعلن في غضون أيام قليلة خياري ولكن يمكنني أن أقول بالفعل كما فعلت قبل بضعة أشهر أنه لن يكون في القارة الأفريقية".


ومعنى ذلك أنه في خلال أيام قليلة سيتم الإفصاح عن وجهة المدرب الفرنسي الكبير هيرفي رينارد التي لن تكون في قارة أفريقيا كما صرح.

Advertisements
المزيد عن: كورة رينارد رياضة أخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
المقاولون
الزمالك
-
x
20:00
-
الإسماعيلي