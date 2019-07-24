عاجل.. رينارد يصدم الأهلي ومنتخب مصر بتصريح ناري

اقترب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد المدرب السابق للمنتخب المغربي من الإعلان عن وجهته القادمة، حيث من المنتظر أن يعلن عن الفريق الذي سيقوم بتدريبه خلال الأيام المقبلة.





وفاجئ رينارد الجميع حيث صرح أنه لن يقوم بتدريب فريق أو منتخب في قارة أفريقيا كما تردد في الآونة الأخيرة حيث تم ربطه بمنتخب مصر وكذلك أيضًا نادي الأـهلي.



