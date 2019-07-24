ملكة جمال روسيا تطالب ملك ماليزيا السابق بإجراء الحمض النووى

أعلنت ملكة الجمال الروسية، تحدى ملك ماليزيا السابق، في مركز نزاعات الطلاق، مطالبة بإجراء اختبار الحمض النووي بعد أن زعم أن ابنهما قد لا ينتسب له.





وتزوجت ريحانة أوكسانا فيوفودينا من السلطان محمد الخامس العام الماضي وتخلّى عن العرش بشكل كبير في يناير الماضى وسط ضغوط متزايدة على علاقتهما.





وقال السلطان الآن أنهما منفصلين، معلناً عدم اعترافه بطفلهما البالغ من العمر شهرين "ليون" بعد إثارة الشكوك حول نسب الطفل.





ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، قال محاميه كوه لصحيفة في سنغافورة إنه "لا يوجد دليل موضوعي حتى الآن على نسب الأب البيولوجي للطفل"، لكن أصدقاء ملكة جمال موسكو السابقة يصرون على أن الزواج لا يزال ساري المفعول ورفضوا بغضب اقتراح السلطان بأن يكون شخص آخر قد ولد الطفل- بدعوى أن الأب والابن "يشتركان في نفس ملامح الوجه".