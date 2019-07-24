265 طالب يؤدون الاختبار الالكتروني للقبول بمدارس المتفوقين بالفيوم (صور)

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قام اليوم الأربعاء، محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم بمتابعة الاختبار الإلكتروني لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي المتفوقين بمحافظة الفيوم للقبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الاختبار 265 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.



حيث يؤدي الطلاب الاختبار الإلكترونى في 4 مواد خلال 4 ساعات (لغة إنجليزية - رياضيات - علوم - إستعداد عقلى (قدرات IQ) ويتم الامتحان على مستوى المحافظة في 5 قاعات مجهزة (3 قاعات بمركز التطوير التكنولوجي بدمو، وقاعة بمدرسة عثمان بن عفان، وقاعة بمدرسة المسلة الإعدادية بشرق الفيوم).



وأشاد وكيل تعليم الفيوم بالجهد المبذول في العمل والتنظيم الجيد والإنضباط في العمل وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان، وقام بتحفيز الطلاب والطالبات على ضرورة التركيز أثناء الإجابة على الاختبار الالكتروني من أجل النجاح والتفوق والإلتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية.