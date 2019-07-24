الأوقاف توقع بروتوكول مع "التموين" لتوفير 5 آلاف رأس بقر لحوم أضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف عن توقيع بروتوكول مع وزارة والتموين لتوفير نحو خمسة آلاف رأس من البقر بواقع نحو 800 طن صافي لحوم أضاحي توزع على 800 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ، قابلة للزيادة إلى ألف طن للتوزيع على مليون أسرة .





وقالت الأوقاف في بيان لها، إن هذا يأتي في إطار مشروع صكوك أضاحي الأوقاف التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية في ضوء مشروع (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .





وأطلقت وزارة الأوقاف، خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل للراغبين في شراء صك الأضحية الأوقاف، وتم توصيل 15 صكًا خلال اليوم الأول من بدء الخدمة في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية، كما بلغ إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي وزارة الأوقاف 21.920.400 جنيه حتى تاريخه.





وأوضحت أن مشروع صكوك الأضاحي باب واسع من أبواب التكافل المجتمعي، يهدف إلى تعظيم ثواب الأضحية من خلال وصولها كاملة غير منقوصة إلى المستحقين الحقيقيين.



