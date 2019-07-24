عملاق فرنسا يدخل سباق المنافسة على حكيم زياش

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، بأن نادي أولمبيك ليون، قد وضع الدولي المغربي "حكيم زياش" على قائمة أهتماماته في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك تمهيدًا للتعاقد معه قبل إنطلاق الموسم الجديد.









وقال موقع "فوت 10" المغربي، بأن ليون يريد تعويض رحيل نجم الفريق "نبيل فقير" إلى صفوف نادي ريال بيتس، ويعد التعاقد مع حكيم زياش هو واحد من أولويات إدارة الفريق الفرنسي في سوق الإنتقالات الحالي، ولكن النادي لديه مخاوف بعض الشيء من سلوكيات وتصرفات اللاعب خارج المستطيل الآخضر.













وأكد الموقع بأن القيمة المالية للاعب صاحب ال26 عام قد تصل إلى نحو 30 و35 مليون يورو، وذلك في ظل وجود منافسة قوية من عدة أندية أوروبية ترغب في الحصول على خدمات الدولي المغربي "حكيم زياش" حتى بعد المستوى الغير جيد الذي قدمه اللاعب في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.



