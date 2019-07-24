مدرب الهلال السعودي يرفض رحيل حسن كادش

رفض مدرب فريق الهلال السعودي (رزافان) جميع العروض المقدمة للاعب (حسن كادش) حيث يفضل المدرب بقاء اللاعب وعدم رحيله حتى في حالة عدم مشاركته بصفة أساسية مع الفريق، وتزيد طموحات مجلس إدارة الفريق حيث يريدوا بقاء جميع اللاعبين المميزين من أجل المنافسة على جميع البطولات والتتويج بها بعد موسم الفشل حيث لم يتوج الفريق بأي بطولة.









وخسر الفريق لقب الدوري السعودي الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع نادي النصر السعودي الذي توج بلقب الدوري بفارق نقطة وحيدة.









وذكر موقع (جول) رفض المدير الفني رحيل اللاعب من أجل المحافظة على قوام الفريق للمنافسة على جميع البطولات التي سيشارك بها الفريق.









ويعتبر فريق الهلال السعودي من أفضل الفرق في قارة آسيا وليس فقط في الدوري السعودي.



