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مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة بطريق السويس

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:45 م
مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة بطريق السويس
صورة أرشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
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لقي اليوم الأربعاء شخصين مصرعهم وأصيب شخص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس- القاهرة ونقل المتوفين الي مشرحة مستشفيي السويس العام.

كانت غرفة عمليات اسعاف السويس، تلقت بلاغا بتعرض سيارة ملاكي للانقلاب بطريق السويس- القاهرة.

وبانتقال سيارات الإسعاف الي موقع الحادث، تبين وفاة شخصين واصابة اخر في الحادث، وقامت قوات الامن بإزالة اثار الحادث من الطريق.

وقال مصدر طبي، إن المصاب في الحادث نقل إلى مستشفى السويس العام للعلاج، ونقل المتوفين الي مشرحة مستشفيي السويس العام.
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