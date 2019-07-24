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مصرع 11 شخصا فى انهيار أرضى بالصين

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:43 م
مصرع 11 شخصا فى انهيار أرضى بالصين
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خاطر عبادة
 
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لقى ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم وفقد العشرات بعد انهيار أرضى فى قرية بجنوب غرب الصين الليلة الماضية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية.

أفادت محطة التلفزيون المركزية الصينية أن 21 منزلاً في قرية بيندي بمقاطعة سويشنغ بمقاطعة قويتشو دُفنت في الصخور والطين في حوالي الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي أمس بعد أيام من الأمطار الغزيرة.

وقال التقرير، اليوم، إن رجال الإنقاذ انتشلوا 11 جثة وسحبوا 11 ناجًيا من الأنقاض، مضيفًا أن 34 قرويًا آخرين ما زالوا مفقودين.
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