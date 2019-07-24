ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"عبدالله" يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بمدرسة المسلة بشرق الفيوم

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:44 م
عبدالله يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بمدرسة المسلة بشرق الفيوم
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
ريهام على
 
Advertisements
تابع اليوم الاربعاء الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019 - 2018 م، للصف الثالث الإعدادي المهني بمحافظة الفيوم، حيث تابع عدد من اللجان منها لجنة مدرسة المسلة الإعدادية بنات. إدارة شرق الفيوم التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحان، وانتظام العمل ومستوى الامتحان.

أكد عبدالله على ضرورة انضباط اللجان والإلتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وجودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان.

جدير بالذكر يؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني الامتحان في مادتي الدراسات الإجتماعية، والمجال الصناعي.
Advertisements
المزيد عن: مصر امتحانات اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
المقاولون
الزمالك
-
x
20:00
-
الإسماعيلي