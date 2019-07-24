"عبدالله" يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بمدرسة المسلة بشرق الفيوم

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تابع اليوم الاربعاء الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019 - 2018 م، للصف الثالث الإعدادي المهني بمحافظة الفيوم، حيث تابع عدد من اللجان منها لجنة مدرسة المسلة الإعدادية بنات. إدارة شرق الفيوم التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحان، وانتظام العمل ومستوى الامتحان.



أكد عبدالله على ضرورة انضباط اللجان والإلتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وجودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان.



جدير بالذكر يؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني الامتحان في مادتي الدراسات الإجتماعية، والمجال الصناعي.