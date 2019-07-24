محافظ البحيرة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية (صور)

كرم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الطلاب الأوائل بالثانوية العامة والأزهرية، وقام بتقديم شهادات تقدير ومبالغ مالية لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق ولكى يكونوا قدوة حسنة ونموذج مشرف لاقرانهم من الطلبة والطالبات بالمحافظة متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم كما حثهم على مواصلة وإستثمار نبوغهم فى خدمة وطنهم ومحافظتهم فى كافة المجالات، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.





وأكد محافظ البحيرة انهم نماذج مشرفة للمحافظة وادخلوا الفرحة على قلوب أسرهم وذويهم، وأن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظرًا لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم نحو التفوق، كما أكد على دعمه ورعايته للطلبة والطالبات المتفوقين علميًا من أبناء المحافظة من أجل تحقيق نهضة وتقدم للمحافظة فى كافة المجالات، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوفير كافة الإمكانات والوسائل التعليمية المتاحة للنهوض بالعملية التعليمية لتخريج جيل قادر على إستكمال مسيرة التنمية.





والطلاب الأوائل في الثانوية العامة، هم كل من:

الطالب أحمد سامح السيد فرج من مدرسة شاكر فرج الثانوية بنين بأبو حمص الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠٩.٥ علمي علوم.





الطالب نور منصور سعد على من مدرسة حوش عيسى الثانوية بنين الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠٩.٥ علمي علوم.





الطالبة هدير علاء محمد أبو عجور من مدرسة دمنهور الثانوية بنات الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠٩.٥ علمي علوم.





والطلاب الأوائل في الثانوية الأزهرية هم كل من:

الطالب محمد فايز حسين عبد اللطيف الأول على القسم العلمى بمعهد إيتاي البارود بمجموع ٩٩.٢٪.





الطالب أحمد سلامة عبد الموجود عبد المقصود الأول على القسم الأدبى بمعهد نصر الله بمجموع.٩٧.٦٪ والرابع على مستوى الجمهورية.



