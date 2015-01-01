بالخطأ.. مايكروسوفت تكشف عن تصميم جديد تجريبي لقائمة ابدأ!
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:23 م
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أرسلت مايكروسوفت عن طريق الخطأ نسخة خاصة بها للاختبار من ويندوز 10 تظهر فيها تصميم جديد لقائمة ابدأ يقدم حجم وأيقونات مختلفة كلياً.
وهذه النسخة من ويندوز 10 تحمل رقم البناء 18947 وهي خاصة بتطوير إكس بوكس ولاختبارها داخل الشركة على حواسب بمعالجات 32 بت.
النسخة المرسلة بالخطأ بدائية للغاية فهي لم تصل بعد من النضخ للمرحلة التجريبية، لكنها أرسلت لكافة المنضمين لبرنامج تجربة خصائص ويندوز بدون قصد.
يلاحظ في التصميم الجديد لقائمة ابدأ غياب المربعات الحية، كما أن هناك أداة للبحث عن صور GIF في قائمة الرموز التعبيرية. لا نعلم إن كان هذا التصميم سيعمم لاحقاً أو يستخدم في بعض نسخ ويندوز 10 مثل Windows Lite التي يخطط لها أن تشغل الأجهزة ضعيفة المواصفات الفنية والتي تعمل بمعالجات 32 بت كما تسرب اليوم فعلاً.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لمايكروسوفت وارتكبت خطأ مشابه قبل عامين وأرسلت نسخة داخلية اختبارية من ويندوز للمستخدمين كتحديث أدى إلى مشاكل تقنية وإعادة تشغيل لا نهائية.
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