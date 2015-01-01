ماسكات سحرية تعالج بشرتك قبل الزفاف

هذه الماسكات التي اخترناها لك تعمل على ترطيب وتنقية بشرتك قبل الزفاف:





1.البشرة الدهنيَّة

افصلي الصفار عن البياض، ثمَّ اخفقي كل منهما على حدة وضعي الليمون على بياض البيض، امزجيهما معاً ثم ضعي المزيج على وجهك لمدَّة 15 دقيقة ثم اشطفي وجهك بماء دافئ، ويمكنك استخدام الصفار فقط مع الليمون على البشرة الجافة.





2. قناع الوجه لعلاج حبِّ الشباب

معلقتا بودرة الطين الأخضر وماء وزيت إكليل الجبل، امزجي الخليط معاً وضعيه على وجهك لمدَّة 15 دقيقة ثم قومي بشطفه بماء دافئ.





3. قناع الأسبرين

يجب ألا تكون لديك حساسيَّة من مادة الأسبرين إذا قررت الاستعانة به، اسحقي القليل من حبوب الأسبرين مع الماء ومعلقة صغيرة عسل حتى تحصلي على خليط متماسك، ضعي الخليط على وجهك لمدَّة 10 دقائق ثم اشطفي وجهك بماء دافئ.

اهرسي حبتي موز مع معلقتي عسل أبيض، ضعيه على بشرتك لمدَّة 10 دقائق ثم اشطفي وجهك باستخدام الماء.





4. قناع الشوفان

معلقتا دقيق شوفان مع كوب لبن واتركي الخليط يغلي على نار هادئة، اتركيه يبرد قليلا ثم ضعيه على وجهك لمدَّة 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء.





5. قناع الزبادي

ضعي كوباً من الزبادي على وجهك لمدَّة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء.