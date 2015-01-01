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ريال مدريد يعلن إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:28 م
ريال مدريد يعلن إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي
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وكالات
 
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن لاعبه ماركو أسينسيو يعاني من إصابة في الركبة تستوجب خضوعه لعملية جراحية خلال أيام.



وتعرض أسينسيو للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد على آرسنال الإنجليزي 3-2 بالركلات الترجيحية إثر تعادلهما 2-2 اليوم الأربعاء، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، وذلك على ملعب فيديكس فيلد في لاندوفر ضمن استعدادات الفريقين في الولايات المتحدة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.



وذكر ريال مدريد عبر موقعه: "بعد إجراء الفحوص للاعبنا ماركو أسينسيو من قبل الجهاز الطبي، جرى تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الخارجي للركبة اليسرى.. وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة".



وتعرض أسينسيو للإصابة بعد أن سجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 59.
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