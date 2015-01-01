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الكويت: ما تقوم به إسرائيل يضاعف وتيرة العنف في المنطقة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:28 م
الكويت: ما تقوم به إسرائيل يضاعف وتيرة العنف في المنطقة
ارشيفية
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وكالات
 
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أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات إقدام إسرائيل على هدم منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر في القدس الشرقية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا، اليوم الأربعاء، عن المصدر قوله إن هذه الأعمال "تعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية وستتضاعف معها وتيرة العنف وتهديد الاستقرار في المنطقة، والإضرار بالجهود الهادفة لإحلال السلام في المنطقة وتقويض فرص نجاحها"، لافتاً إلى أنها ستضاعف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح المصدر أن "دولة الكويت إزاء هذه الممارسات بادرت وبالتنسيق مع جنوب افريقيا واندونيسيا وبالتواصل مع الوفد الفلسطيني لعقد جلسة لمجلس الأمن، تم خلالها مناقشة تلك الاعتداءات ودعوة المجلس للقيام بواجباته لصيانة الأمن والسلم الدوليين وإصدار بيان يحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية ويلزمها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".
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