مقادير الفقع بالبصل واللحم

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفرومًا فرمًا ناعمًا)

- الثوم : 3 فصوص (مفرومًا فرمًا ناعمًا)

- لحم مفروم : 250 غراماً

- الفلفل الحار : 1 حبة (متوسط الحجم / أو الحلو / مفروم فرمًا ناعمًا)

- الفقع : نصف كيلو

- الماء : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة





طريقة تحضير الفقع بالبصل واللحم

يُقلى فرم البصل والثوم في مقلاة حاوية زيت الزيتون، مع التقليب، وذلك حتَّى يذبلا.

يُضاف اللحم إلى المقلاة مع البصل والثوم، وتُحرَّك المكوِّنات حتى نضوج اللحم، مع إضافة فرم الفليفلة، والتقليب.

تُضاف الكمأة المقطَّعة إلى المقلاة او الفقع، مع التقليب قليلًا، قبل صبِّ الماء، ونثر الملح والفلفل والبهارات. تُقلَّب المكوِّنات على حرارة هادئة لنصف الساعة، وذلك إلى أن تنضج الكمأة ويجفّ الماء.