هواوي تقفز 11 نقطة في قائمة "Fortune 500" لعام ٢٠١٩
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:27 م
أحمد الشيخ
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احتلت شركة هواوي المرتبة 61 في قائمة "Fortune 500" لتقفز 11 نقطة عن العام الماضي وقفزة 68 نقطة عن عام 2017.
ارتفعت إيرادات هواوي بنسبة 30٪ للنصف الأول على الرغم من القيود الأمريكية
تصنف قائمة "Fortune 500" الشركات وفقًا لإيراداتها وأرباحها ، مع التركيز على حجم الشركات مقارنة بالقوائم الأخرى.
أصبحت تصنيفات "Fortune 500" مؤشرًا مهمًا تستخدمه الشركات المشهورة لقياس نقاط القوة الخاصة بها وحجمها وقدرتها التنافسية الدولية ، وهو مؤشر للاقتصاد العالمي الذي يتجاوز الحدود والجنسية والاختلافات الثقافية.
جاء هذا الإنجاز من هواوي بعد زيادة بنسبة 22 ٪ في الإيرادات وتغيير 27.5 ٪ في الأرباح على أساس سنوي.
وقال ريتشارد يو ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Huawei Consumer Business Group: "إن نجاحنا المستمر في تصنيف قائمة "Fortune 500" يعد علامة بارزة أخرى على نجاح الشركة في عام 2019".
"إن التزامنا بتقديم أحدث التقنيات لعملائنا ، مع التركيز الحاد على الابتكار من خلال الالتزام بالاستثمار في البحث والتطوير ، قد مكننا من مواصلة التمتع بنجاح قياسي".
والجدير بالذكر إن الشركات الصينية إرتفعت في الاقتصاد العالمي ، منافسه للشركات من الولايات المتحدة. وفقًا لقائمة "Fortune Global 500" لهذا العام ، فإن 119 شركة قد تم تصنيفها في القائمة مقابل 121 شركة من الولايات المتحدة في القائمة.
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